У ЄС прокоментували затримання Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Представництві Європейського Союзу в Україні закликали українські органи влади забезпечити дотримання всіх прав екс-голови Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у прес-службі Представництва ЄС в Україні.
"Ми ознайомлені з ситуацією, слідкуємо за розвитком цих подій і маємо надію, що слідство відбудеться вчасно і буде відповідати всім законним вимогам, відбудеться відповідно до закону",- зазначили в прес-службі.
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У Представництві наголосили на забезпеченні всіх прав Саакашвілі.
Нагадаємо, 5 грудня правоохоронці щойно затримали екс-голову Одеської ОДА, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.
За інформацією джерела УНН, у Саакашвілі 5 грудня зранку відбувся обшук через підозру отримання грошей на протестні акції від поплічників екс-президента Януковича.