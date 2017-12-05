У ЕС прокомментировали задержание Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Представительстве Европейского Союза в Украине призвали украинские органы власти обеспечить соблюдение всех прав экс-главы Одесской облгосадминистрации Саакашвили. Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине.
"Мы знакомы с ситуацией, следим за развитием этих событий и надеемся, что следствие состоится вовремя и будет отвечать всем законным требованиям, состоится в соответствии с законом", - отметили в пресс-службе.
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В Представительстве отметили обеспечении всех прав Саакашвили.
Напомним, 5 декабря правоохранители только задержали экс-главу Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Саакашвили.
По информации источника УНН, в Саакашвили 5 декабря утром прошел обыск по подозрению получение денег на протестные акции от соратников экс-президента Януковича.