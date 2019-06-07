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У ЄС привітали оновлення енергетичного додатку до Угоди про асоціацію

У ЄС привітали оновлення енергетичного додатку до Угоди про асоціацію

Київ • УНН

 • 9056 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Україна і Європейський Союз майже завершили амбіційне оновлення енергетичного додатку Угоди про асоціацію та поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Про це заявив керівник Групи підтримки України в Європейській комісії Петер Вагнер, передає УНН.

"Україна і ЄС збираються завершити амбіційне оновлення енергетичного додатку Угоди про асоціацію та поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Український парламент зробив важливий крок вперед", - написав Вагнер у Twitter.

Нагадаємо, напередодні парламент поглибив євроінтеграційні зв'язки України в сфері енергетики. Як вказали у Кабміні, це рішення є передумовою енергонезалежності та передбачає нові енергетичні стандарти, які наблизять Україну до повноправного членства в ЄС, та нові правила, дотримання яких дозволить забезпечити інтеграцію України до внутрішніх енергетичних ринків ЄС.

Додаток передбачає не просто право, а обов’язок європейських партнерів надавати Україні рекомендації з метою досягнення повної інтеграції енергетичного ринку України до внутрішніх енергетичних ринків ЄС та здійснювати двосторонній моніторинг наближення законодавства.

Додаток охоплює всі енергетичні ринки. Зокрема, в галузі електроенергії передбачено впровадження Директив і Регламентів ЄС, що стосуються умов доступу до мережі для транскордонних перетоків електроенергії, доброчесності та прозорості на гуртовому ринку електроенергії і надійності постачання електроенергії та інвестування в інфраструктуру.

Для ринку газу, зокрема, передбачено впровадження вимог Євросоюзу щодо спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, умов доступу до мереж транспортування, надійності постачання, а також вимог щодо тарифів на транспортування.

У представництві ЄС в Україні після ухвалення Радою цього рішення заявили, що вітають ухвалення оновленого амбітного енергетичного додатку до Угоди про асоціацію. "Це підтверджує прагнення України запровадити у себе правила ЄС на ринках газу та електроенергії", - вказали у представництві.

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