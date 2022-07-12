У ЄС планують надати Україні другим траншем решту з 9-мільярдного макрофіну
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Другий транш нового пакету макрофінансової допомоги на 9 мільярдів євро від ЄС для України становитиме решту суми, на додачу до вже схваленого траншу в 1 млрд євро, тобто 8 млрд євро. Про це заявила речниця Єврокомісії Верлі Нуйц під час брифінгу у Брюсселі, пише УНН.
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"Важливо підкреслити, що ми маємо намір невдовзі вийти із пропозицією щодо надання решти макрофінансової допомоги. І друга пропозиція зробить можливим надати повну суму допомоги... Технічна робота щодо другого траншу продовжується, щоб надати його якомога швидше", - сказала вона.
На уточнення, чи йдеться саме про суму у 8 мільярдів, речниця ЄК підтвердила: "Наразі ми працюємо над другою частиною пакету, і ми намагаємося якнайшвидше просунутиcя з другою частиною, яка становить 8 мільярдів".
Доповнення
12 липня Рада Європейського Союзу схвалила додаткову допомогу Україні обсягом 1 млрд євро.
Це перший транш пакету макрофінансової допомоги на суму 9 млрд євро.