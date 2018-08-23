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У ЄС очікують пропозицій Лондона щодо нових санкцій проти РФ наприкінці серпня

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Велика Британія може запропонувати нові санкції проти РФ на зустрічі міністрів закордонних справ 28 країн-членів ЄС наприкінці цього місяця. Про це з посиланням на посадовців з ЄС повідомляє Reuters, передає УНН.

У ЄС очікують пропозицій Лондона щодо нових санкцій проти РФ наприкінці серпня

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант цього тижня у Вашингтоні заявив, що ЄС повинен посилити тиск на Росію після отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки нервово-паралітичною речовиною у британському місті Солсбері. Захід звинувачує у цьому Москву, Кремль заперечує свою причетність.

За словами чиновників з ЄС, "Британія ще не зробила офіційної пропозиції (з приводу нових санкцій - ред.) блоку".

"Вони думають, що Хант може порушити це питання, коли всі 28 міністрів закордонних справ зберуться на переговори в Австрії в кінці місяця", - зазначає видання.

При цьому шанси на розширення санкцій проти РФ оцінюються низько.

"Європейський союз навряд чи прислухається до заклику Лондона", кажуть дипломати у Брюсселі. Чиновники посилаються на "розбіжності між членами ЄС", частина з яких виступає за жорстку лінію у відносинах з Москвою, а частина - за більш активні зв'язки з РФ.

"Не буде такого. Італія і Австрія, навіть Франція, занадто сильно хочуть вести справи з Росією", - сказав один з дипломатів в ЄС.

Введення нових санкцій вимагає одностайності серед усіх 28 держав-членів, уточнює видання.

Після отруєння Скрипалів багато країн ЄС видворили російських дипломатів. Але опозиція з боку "голубів", які також включають Грецію та Угорщину, заблокувала будь-які подальші заходи, пише видання.

Австрія, яка представляє себе як нейтральна і, на відміну від більшості держав ЄС, не є членом НАТО, перебуває у делікатній позиції. Наразі вона головує в ЄС, і повинна виступати як неупереджений посередник. Але з тих пір, як президент РФ Володимир Путін відвідав весілля міністра закордонних справ Австрії Карін Кнайсль, з'явилися питання щодо того, чи хоче Відень поліпшити відносини з Москвою, зазначає видання.

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