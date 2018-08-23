В ЕС ожидают предложений Лондона по новым санкциям против РФ в конце августа
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Великобритания может предложить новые санкции проти РФ на встрече министров иностранных дел 28 стран-членов ЕС в конце этого месяца. Об этом со ссылкой на должностных лиц ЕС сообщает Reuters, передает УНН.
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант на этой неделе в Вашингтоне заявил, что ЕС должен усилить давление на Россию после отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери. Запад обвиняет в этом Москву, Кремль отрицает свою причастность.
По словам чиновников из ЕС, "Британия еще не сделала официального предложения (по поводу новых санкций - ред.) блоку".
"Они думают, что Хант может поставить этот вопрос, когда все 28 министров иностранных дел собирутся на переговоры в Австрии в конце месяца", - отмечает издание.
При этом шансы на расширение санкций против РФ оцениваются низко.
"Европейский союз вряд ли прислушается к призыву Лондона", говорят дипломаты в Брюсселе. Чиновники ссылаются на "разногласия между членами ЕС", часть из которых выступает за жесткую линию в отношениях с Москвой, а часть - за более активные связи с РФ.
"Не будет такого. Италия и Австрия, даже Франция, слишком хотят вести дела с Россией", - сказал один из дипломатов в ЕС.
Введение новых санкций требует единодушия среди всех 28 государств-членов, уточняет издание.
После отравления Скрипалей многие страны ЕС выдворили российских дипломатов. Но оппозиция со стороны "голубей", которые также включают Грецию и Венгрию, заблокировала любые дальнейшие меры, пишет издание.
Австрия, которая представляет себя как нейтральная и, в отличие от большинства государств ЕС, не является членом НАТО, находится в деликатном положении. В настоящее время она председательствует в ЕС, и должна выступать в качестве беспристрастного посредника. Но с тех пор, как президент РФ Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, появились вопросы относительно того, хочет ли Вена улучшить отношения с Москвой, отмечает издание.