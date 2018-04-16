У ЄС не виключили продовження санкцій щодо РФ на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Литви Лінас Линкявічюс не виключає, що санкції проти Росії, пов'язані з виконанням мінських угод для врегулювання ситуації на Донбасі, можуть бути продовжені на рік замість шести місяців. Про це він заявив перед засіданням Ради ЄС на рівні голів МЗС у понеділок, передає УНН.
"Санкції не зовсім стосуються Сирії, адже ми маємо санкції через Мінськ (невиконання мінських угод - ред.). Тож, беручи до уваги відсутність прогресу з виконанням Мінська, додаткові санкції або ж продовження на 12 місяців замість шести цілком можливе", - сказав Лінкявічюс.
Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС може збільшити термін економічних санкцій проти Росії до одного року замість шести місяців.
Нагадаємо, у березні Європейський Союз продовжив санкції за дії проти територіальної цілісності України до 15 вересня 2018 року.