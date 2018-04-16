В ЕС не исключили продления санкций в отношении РФ на год
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс не исключает, что санкции против России, связанные с выполнением минских соглашений для урегулирования ситуации на Донбассе, могут быть продлены на год вместо шести месяцев. Об этом он заявил перед заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД в понедельник, передает УНН.
"Санкции не совсем касаются Сирии, ведь мы имеем санкции из-за Минска (невыполнения минских соглашений - ред.). Поэтому, принимая во внимание отсутствие прогресса с выполнением Минска, дополнительные санкции или продление на 12 месяцев вместо шести вполне возможно", - сказал Линкявичюс.
Ранее СМИ сообщали, что ЕС может увеличить срок экономичних санкций против России до одного года вместо шести месяцев.
Напомним, в марте Европейский Союз продлил санкции за действия против территориальной целостности Украины до 15 сентября 2018 года.