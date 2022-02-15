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У ЄС готуються до можливого напливу біженців з України

У ЄС готуються до можливого напливу біженців з України

Київ • УНН

 • 26659 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Європейська комісія готується до можливого напливу біженців з України до ЄС у разі вторгнення російських військ в Україну. Про це заявила в понеділок, 14 лютого, офіційна представниця Єврокомісії Дана Спінант, пише УНН з посиланням на DW.

Цитата:

"Ми дуже тісно співпрацюємо із нашими країнами-партнерами, аби забезпечити необхідну оперативну підтримку в будь-який час", - зазначила вона.

За словами Спінант, разом із пакетом можливих санкцій існують плани дій для різних аспектів - енергопостачання, економічних наслідків, а також у разі загострення ситуації з мігрантами та біженцями. Представниця Єврокомісії не назвала конкретних планів, проте зіслалася на пакет заходів щодо міграції та надання притулку, який запропонувала Єврокомісія у вересні 2020 року.

Деталі

У Берліні наразі не очікують великого напливу українських біженців до Німеччини. Представник МВС ФРН заявив, що наразі немає жодних ознак, які б свідчили про можливість такої динаміки. Водночас у відомстві дуже уважно стежать за ситуацією - разом із Єврокомісією та федеральним урядом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем'єр Угорщини занепокоєний можливим напливом біженців у разі вторгнення Росії в Україну

Доповнення

З 12 лютого активізувалися повідомлення від західних країн з попередженнями для громадян виїхати з України. Посольства деяких країн заявляли про виведення частини персоналу, а окремих, зокрема і США, - про переведення дипломатів з Києва до Львова.

У ЄС зазначали, що дипмісія в Києві залишається відкритою та надаватиме підтримку громадянам європейської спільноти.

Це відбувається на тлі посилення занепокоєння, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.

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