У ЄС готуються до можливого напливу біженців з України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Європейська комісія готується до можливого напливу біженців з України до ЄС у разі вторгнення російських військ в Україну. Про це заявила в понеділок, 14 лютого, офіційна представниця Єврокомісії Дана Спінант, пише УНН з посиланням на DW.
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"Ми дуже тісно співпрацюємо із нашими країнами-партнерами, аби забезпечити необхідну оперативну підтримку в будь-який час", - зазначила вона.
За словами Спінант, разом із пакетом можливих санкцій існують плани дій для різних аспектів - енергопостачання, економічних наслідків, а також у разі загострення ситуації з мігрантами та біженцями. Представниця Єврокомісії не назвала конкретних планів, проте зіслалася на пакет заходів щодо міграції та надання притулку, який запропонувала Єврокомісія у вересні 2020 року.
Деталі
У Берліні наразі не очікують великого напливу українських біженців до Німеччини. Представник МВС ФРН заявив, що наразі немає жодних ознак, які б свідчили про можливість такої динаміки. Водночас у відомстві дуже уважно стежать за ситуацією - разом із Єврокомісією та федеральним урядом.
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Доповнення
З 12 лютого активізувалися повідомлення від західних країн з попередженнями для громадян виїхати з України. Посольства деяких країн заявляли про виведення частини персоналу, а окремих, зокрема і США, - про переведення дипломатів з Києва до Львова.
У ЄС зазначали, що дипмісія в Києві залишається відкритою та надаватиме підтримку громадянам європейської спільноти.
Це відбувається на тлі посилення занепокоєння, коли 11 лютого Сполучені Штати заявили, що російське вторгнення в Україну може статися “у будь-який час”.