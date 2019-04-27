У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. В Єрусалимі у храмі Гробу Господнього сьогодні, 27 квітня, зійшов Благодатний вогонь, передає УНН.
На символ благословення Божого напередодні Великодня традиційно чекали сотні тисяч прочан.
Сходження вогню відбулося близько 14:30 за київським часом.
Зазначають, що вогонь швидко передавався тими, хто перебував у храмі, після чого його роздали паломникам біля храму.
Зазвичай після цього на виїзді з Єрусалима утворюються величезні затори, бо із старого міста до аеропорту вирушають сотні делегацій, аби встигнути доправити у свої країни вогонь до початку нічного богослужіння.
Нагадаємо, що Благодатний вогонь сьогодні увечері доставлять у Київ, звідки його доставлять у всі українські міста.
За легендою, той рік, в який Благодатний вогонь не зійде на землю, буде останнім перед Страшним судом.