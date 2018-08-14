У Єревані протестують через вихід на свободу екс-президента

Співробітники безпеки "Еребуні плаза" і представники офісу Роберта Кочаряна заявили демонстрантам про те, що на прес-конференції повинні бути присутніми лише журналісти, отже, увійти всередину приміщення можуть лише люди з відповідними посвідченнями.



Акція триває у дворі готелю, число демонстрантів зростає.



Відзначимо, що прес-конференція Кочаряна відбудеться о 12:00.



Нагадаємо, що Апеляційний суд на засіданні 13 серпня скасував рішення суду першої інстанції в зв'язку з недоторканністю екс-президента. Пізніше Спеціальна слідча служба Вірменії назвала дії Апеляційного суду "незаконними". У заяві з приводу рішення про звільнення другого президента Роберта Кочаряна ССС стверджує, що Апеляційний суд вийшов за рамки своїх повноважень.



Роберту Кочаряну пред'явлено звинувачення у справі про події 1 березня 2008 р в Єревані. Відзначимо, що судова система в Вірменії незалежна.