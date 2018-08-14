В Ереване протестуют против освобождения экс-президента

Сотрудники безопасности "Эребуни плаза" и представители офиса Роберта Кочаряна заявили демонстрантам о том, что на пресс-конференции должны присутствовать лишь журналисты, следовательно, войти внутрь помещения могут лишь люди с соответствующими удостоверениями.



Акция продолжается во дворе гостиницы, число демонстрантов увеличивается.



Отметим, что пресс-конференция Кочаряна состоится в 12:00.



Напомним, что Апелляционный суд на заседании 13 августа отменил решение суда первой инстанции в связи с неприкосновенностью экс-президента. Позднее Специальная следственная служба Армении назвала действия Апелляционного суда "незаконными". В заявлении по поводу решения об освобождении второго президента Роберта Кочаряна ССС утверждает, что Апелляционный суд вышел за рамки своих полномочий.



Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по делу о событиях 1 марта 2008 г в Ереване. Отметим, что судебная система в Армении независимая.