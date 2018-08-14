В Ереване протестуют против освобождения экс-президента
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. У ереванской гостиницы "Эребуни плаза", где должна состояться пресс-конференция второго президента Армении Роберта Кочаряна, проходит акция протеста. Ее участники попытались войти внутрь помещения, однако им это не удалось. Об этом сообщает УНН со ссылкой на News.am
Сотрудники безопасности "Эребуни плаза" и представители офиса Роберта Кочаряна заявили демонстрантам о том, что на пресс-конференции должны присутствовать лишь журналисты, следовательно, войти внутрь помещения могут лишь люди с соответствующими удостоверениями.
Акция продолжается во дворе гостиницы, число демонстрантов увеличивается.
Отметим, что пресс-конференция Кочаряна состоится в 12:00.
Напомним, что Апелляционный суд на заседании 13 августа отменил решение суда первой инстанции в связи с неприкосновенностью экс-президента. Позднее Специальная следственная служба Армении назвала действия Апелляционного суда "незаконными". В заявлении по поводу решения об освобождении второго президента Роберта Кочаряна ССС утверждает, что Апелляционный суд вышел за рамки своих полномочий.
Роберту Кочаряну предъявлено обвинение по делу о событиях 1 марта 2008 г в Ереване. Отметим, что судебная система в Армении независимая.