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У ЄП висловили впевненість у підтримці скасування віз для Грузії в четвер

У ЄП висловили впевненість у підтримці скасування віз для Грузії в четвер

Київ • УНН

 • 9936 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Європарламент на голосуванні у четвер підтримає скасування візового режиму для Грузії. Таку впевненість висловив голова комітету ЄП з міжнародних справ Девід Макаллістер, передає УНН з посиланням на Новости-Грузия.

"Думаю, що завтра Європарламент підтримає лібералізацію віз. Завтра великий день для Грузії. Для цього працювали обидві сторони", - сказав Д.Макаллістер після зустрічі сьогодні в Брюсселі зі спікером парламенту Грузії Іраклієм Кобахідзе.

Вказано, що сторони розглянули питання тісної співпраці Грузії і Євросоюзу. За словами І.Кобахідзе, задіяння безвізового режиму для Грузії є ще одним кроком до зближення з Євросоюзом.

"У нас позитивні очікування на завтра і ці очікування створюють ті настрої, які є в Європарламенті ... Ми фактично впевнені, що рішення буде прийнято на користь громадян Грузії", - сказала голова парламентського комітету з інтеграції з Європою Тамар Хулордава.

Згідно зі встановленими процедурами, після голосування на пленарній сесії Європарламенту, яка призначена на 2 лютого, регуляцію повинна буде формально затвердити Рада Євросоюзу на рівні міністрів. Потім документ підпишуть президент Європарламенту і представник країни-голови Ради Євросоюзу (зараз це Мальта). Потім законодавчі зміни будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС і відповідно до процедури повинні вступити в силу через 21 день після публікації.

Доповідачка Європарламенту з питання Грузії Марія Габріель раніше заявляла, що формальні процедури будуть максимально наближені і безвізовий режим для громадян Грузії буде задіяний не пізніше квітня.

Виходячи з цих прогнозів, вже через два місяці громадяни Грузії зможуть виїжджати без оформлення візи і перебувати в країнах Шенгенської зони 90 днів з 180, пише видання.

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