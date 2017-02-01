В ЕП выразили уверенность в поддержке отмены виз для Грузии в четверг
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Европарламент на голосовании в четверг поддержит отмену визового режима для Грузии. Такую уверенность высказал председатель комитета ЕП по международным делам Дэвид Макаллистер, передает УНН со ссылкой на Новости-Грузия.
"Думаю, что завтра Европарламент поддержит либерализацию виз. Завтра большой день для Грузии. Для этого работали обе стороны", - сказал Д.Макаллистер после встречи сегодня в Брюсселе со спикером парламента Грузии Ираклием Кобахидзе.
Указано, что стороны рассмотрели вопросы тесного сотрудничества Грузии и Евросоюза. По словам И.Кобахидзе, задействование безвизового режима для Грузии является еще одним шагом к сближению с Евросоюзом.
"У нас позитивные ожидания на завтра и эти ожидания создают те настроения, которые есть в Европарламенте ... Мы фактически уверены, что решение будет принято в пользу граждан Грузии", - сказала председатель парламентского комитета по интеграции с Европой Тамар Хулордава.
Согласно установленным процедурам, после голосования на пленарной сессии Европарламента, которая назначена на 2 февраля, регуляцию должен будет формально утвердить Совет Евросоюза на уровне министров. Затем документ подпишут президент Европарламента и представитель страны-председателя Совета Евросоюза (сейчас это Мальта). Затем законодательные изменения будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и в соответствии с процедурой должны вступить в силу через 21 день после публикации.
Докладчик Европарламента по вопросу Грузии Мария Габриэль ранее заявляла, что формальные процедуры будут максимально приближены и безвизовый режим для граждан Грузии будет задействован не позднее апреля.
Исходя из этих прогнозов, уже через два месяца граждане Грузии смогут выезжать без оформления визы и находиться в странах Шенгенской зоны 90 дней из 180, пишет издание.