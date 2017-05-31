У ЄП привітали схвалення сенатом Нідерландів асоціації Україна-ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Європарламентарі привітали схвалення сенатом Нідерландів Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Про це йдеться у заяві голови комітету із закордонних справ ЄП Девіда МакАллістера, голови парламентського комітету асоціації Україна-ЄС Даріуша Росаті та його заступників і постійного доповідача щодо України Міхаеля Галера, передає УНН з посиланням на прес-службу Представництва ЄС в Україні.
"Ми щиро вітаємо голосування сенату Нідерландів в підтримку Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Воно відкриває шлях до повноцінного набуття чинності цією ключовою угодою. Для Європейського парламенту, який її ратифікував переважною більшістю голосів ще в листопаді 2014 року, це чудова - та довгоочікувана новина", - вказали у ЄП.
Процес ратифікації, на думку євродепутатів, був марафоном з багатьма несподіваними та несправедливими перепонами. "Це нечесно по відношенню до хоробрих громадян України, які боролись за цю Угоду на Майдані взимку 2013-2014 років; більш ніж сто з них заплатили за неї ціною власного життя. Таким чином, ми закликаємо як владу Нідерландів, так і виконавчі органи ЄС завершити процедуру якомога швидше, але не пізніше саміту ЄС-Україна, який відбудеться в Києві 13 липня", - вказали вони.
"Це ще одна визначальна подія у двосторонніх відносинах України та ЄС після надання безвізового режиму. Останній вступить в силу для громадян України 11 червня. Віднині час подумати про майбутнє наших відносин. Слід розпочати з надання допомоги Україні, щоб вона могла сповна використати потенціал Угоди про асоціацію та з визначення сфер для подальшого посилення співпраці. Як і раніше, ми стоїмо пліч-о-пліч з нашими українськими друзями, особливо в рамках наших міжпарламентських відносин. Ми також зробимо все від нас залежне, щоб допомогти їм в проведенні реформ, поділитись досвідом, де це потрібно, та сприяти подальшому розвитку наших двосторонніх відносин, на благо як громадян ЄС, так і громадян України", - підкреслили у ЄП.
Нагадаємо, 30 травня сенат Нідерландів підтримав Угоду про асоціацію між ЄС та Україною.