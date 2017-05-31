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В ЕП поприветствовали одобрение сенатом Нидерландов ассоциации Украина-ЕС

Киев • УНН

 • 7672 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Европарламентарии поприветствовали одобрение сенатом Нидерландов Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Об этом говорится в заявлении председателя комитета по иностранным делам ЕП Дэвида Макаллистера, председателя парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Дариуша Росати и его заместителей и постоянного докладчика по Украине Михаэля Галера, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Представительства ЕС в Украине.

В ЕП поприветствовали одобрение сенатом Нидерландов ассоциации Украина-ЕС

"Мы искренне приветствуем голосование сената Нидерландов в поддержку Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Оно открывает путь к полноценному вступлению в силу этого ключевого соглашения. Для Европейского парламента, который ее ратифицировал подавляющим большинством голосов еще в ноябре 2014 года, это замечательная - и долгожданная новость", - указали в ЕП.

Процесс ратификации, по мнению евродепутатов, был марафоном со многими неожиданными и несправедливыми препятствиями. "Это нечестно по отношению к храбрым гражданам Украины, которые боролись за это Соглашение на Майдане зимой 2013-2014 годов; более ста из них заплатили за нее ценой собственной жизни. Таким образом, мы призываем как власти Нидерландов, так и исполнительные органы ЕС завершить процедуру как можно скорее, но не позднее саммита ЕС-Украина, который состоится в Киеве 13 июля", - указали они.

"Это еще одно определяющее событие в двусторонних отношениях Украины и ЕС после предоставления безвизового режима. Последний вступит в силу для граждан Украины 11 июня. Отныне время подумать о будущем наших отношений. Следует начать с оказания помощи Украине, чтобы она могла сполна использовать потенциал Соглашения о ассоциации и с определения сфер для дальнейшего усиления сотрудничества. Как и раньше, мы стоим плечом к плечу с нашими украинскими друзьями, особенно в рамках наших межпарламентских отношений. Мы также сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь и в проведении реформ, поделиться опытом, где это нужно, и способствовать дальнейшему развитию наших двусторонних отношений, на благо как граждан ЕС, так и граждан Украины", - подчеркнули в ЕП.

Напомним, 30 мая сенат Нидерландов поддержал Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной.

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