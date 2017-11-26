У Єгипті оголошено найвищий рівень боєготовності силовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міністерство внутрішніх справ Єгипту оголосило найвищий рівень боєготовності силових структур у всіх провінціях країни після теракту в п’ятницю на Синайському півострові, передає УНН з посиланням на “Еgypttoday”.
Наголошується, що додаткові підрозділи сил безпеки розгорнуто на основних об'єктах життєдіяльності країни.
Під особливий контроль взято туристичні зони, держустанови, поліцейські дільниці, що раніше неодноразово ставали об'єктом атаки екстремістів, банки.
Посилені заходи безпеки в районах мечетей, церков, театрів і кінотеатрів, а також місць найбільшого скупчення людей.
На дорогах посилено перевірки автотранспорту, на вулицях діють мобільні патрулі.
Під особливий контроль взято в'їзди і виїзди з міст і населених пунктів, значно посилилася процедура огляду автотранспорту та людей в районі тунелю, що веде з африканської частині країни на Синай.
Нагадаємо, 24 листопада в мечеті на Синайському півострові в Єгипті стався вибух. Внаслідок вибуху загинуло більше 300 осіб.
Як повідомляв УНН, МЗС України висловило співчуття через трагедію в єгипетській мечеті.