В Египте объявлен высший уровень боеготовности силовиков

Отмечается, что дополнительные подразделения сил безопасности развернуты на основных объектах жизнедеятельности страны.

Под особый контроль взяты туристические зоны, госучреждения, полицейские участки, которые ранее неоднократно становились объектом атаки экстремистов, банки.

Усиленные меры безопасности в районах мечетей, церквей, театров и кинотеатров, а также мест большого скопления людей.

На дорогах усиленно проверки автотранспорта на улицах действуют мобильные патрули.

Под особый контроль взяты въезды и выезды из городов и населенных пунктов, значительно усилилась процедура осмотра автотранспорта и людей в районе тоннеля, ведущего из африканской части страны на Синай.

Напомним, 24 ноября в мечети на Синайском полуострове в Египте произошел взрыв. В результате взрыва погибло более 300 человек.

Как сообщал УНН, МИД Украины выразил соболезнования в связи с трагедией в египетской мечети.