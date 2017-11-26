В Египте объявлен высший уровень боеготовности силовиков

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 4807 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 5837 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 84068 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 76601 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 89848 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 120632 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115747 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 146023 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107429 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108845 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 61857 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 61857 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

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В Египте объявлен высший уровень боеготовности силовиков

В Египте объявлен высший уровень боеготовности силовиков

Киев  •  УНН

 • 11562 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Министерство внутренних дел Египта объявило высокий уровень боеготовности силовых структур во всех провинциях страны после теракта в пятницу на Синайском полуострове, передает УНН со ссылкой на "Еgypttoday".

Отмечается, что дополнительные подразделения сил безопасности развернуты на основных объектах жизнедеятельности страны.

Под особый контроль взяты туристические зоны, госучреждения, полицейские участки, которые ранее неоднократно становились объектом атаки экстремистов, банки.

Усиленные меры безопасности в районах мечетей, церквей, театров и кинотеатров, а также мест большого скопления людей.
На дорогах усиленно проверки автотранспорта на улицах действуют мобильные патрули.

Под особый контроль взяты въезды и выезды из городов и населенных пунктов, значительно усилилась процедура осмотра автотранспорта и людей в районе тоннеля, ведущего из африканской части страны на Синай.

Напомним, 24 ноября в мечети на Синайском полуострове в Египте произошел взрыв. В результате взрыва погибло более 300 человек

Как сообщал УНН, МИД Украины выразил соболезнования в связи с трагедией в египетской мечети.

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