У ЄБРР визначились, кого хочуть бачити головою Нацбанку України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Європейський банк реконструкції і розвитку підтримав кандидатуру голови правління українського підрозділу "Райффайзен" Володимира Лавренчука на посаду голови Національного банку України, передає УНН з посиланням на Reuters.
Як пише видання, Франсіс Маліж, керівний директор ЄБРР у країнах Східної Європи, заявив, що міжнародна спільнота залишається "дуже прихильною" до шляху реформ України, і хотів би, аби досягнення останніх трьох років "захистили та втримали".
"У цьому контексті, за умови підтвердження, слід вітати призначення Володимира Лавренчука на заміну голови НБУ, яка залишає свій пост", - заявив він.
Як повідомляв УНН, Голова Національного банку України Валерія Гонтарева написала заяву про відставку за власним бажанням з 10 травня цього року і подала її Президенту.