В ЕБРР определились, кого хотят видеть главой Нацбанка Украины

Как пишет издание, Франсис Малиж, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы, заявил, что международное сообщество остается "очень благосклонным" к пути реформ Украины, и хотело бы, чтобы достижения последних трех лет "защитили и удержали".

"В этом контексте, при условии подтверждения, следует приветствовать назначение Владимира Лавренчука на замену председателя НБУ, которая покидает свой пост", - заявил он.

Как сообщал УНН, Председатель Национального банка Украины Валерия Гонтарева написала заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года и подала ее Президенту.