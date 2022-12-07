У YASNO розʼяснили, хто і за які мережі відповідає при розподілі електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Енергетична компанія YASNO показав, хто увесь час дбає про світло у кожній домівці та поінформувала українців про ситуацію на енергетичному фронті.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook компанії.
Деталі
У компанії заявили, що завдяки НЕК “Укренерго” магістральні електромережі — великі “автобани”, якими передається струм великої напруги між містами — в дбайливій експлуатації та обслуговуванні.
Завдяки операторам систем розподілу у магістральних мереж є стабільна підтримка їх “розв’язок”. А саме — розподільчих мереж, які допомагають струму дійти з потрібною пропускною спроможністю до будинків українців.
Завдяки ЖЕК/ОСББ/керуючим компаніям лагодяться всі внутрішньобудинкові мережі в разі локальних аварій.
Джерело: Facebook\YASNO