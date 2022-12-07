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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 39205 перегляди

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У YASNO розʼяснили, хто і за які мережі відповідає при розподілі електроенергії

У YASNO розʼяснили, хто і за які мережі відповідає при розподілі електроенергії

Київ • УНН

 • 883453 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Енергетична компанія YASNO показав, хто увесь час дбає про світло у кожній домівці та поінформувала українців про ситуацію на енергетичному фронті.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook компанії.

Деталі

У компанії заявили, що завдяки НЕК “Укренерго” магістральні електромережі — великі “автобани”, якими передається струм великої напруги між містами — в дбайливій експлуатації та обслуговуванні.

Завдяки операторам систем розподілу у магістральних мереж є стабільна підтримка їх “розв’язок”. А саме — розподільчих мереж, які допомагають струму дійти з потрібною пропускною спроможністю до будинків українців.

Завдяки ЖЕК/ОСББ/керуючим компаніям лагодяться всі внутрішньобудинкові мережі в разі локальних аварій.

Джерело: Facebook\YASNO

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