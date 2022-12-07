У YASNO розʼяснили, хто і за які мережі відповідає при розподілі електроенергії

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У компанії заявили, що завдяки НЕК “Укренерго” магістральні електромережі — великі “автобани”, якими передається струм великої напруги між містами — в дбайливій експлуатації та обслуговуванні.

Завдяки операторам систем розподілу у магістральних мереж є стабільна підтримка їх “розв’язок”. А саме — розподільчих мереж, які допомагають струму дійти з потрібною пропускною спроможністю до будинків українців.

Завдяки ЖЕК/ОСББ/керуючим компаніям лагодяться всі внутрішньобудинкові мережі в разі локальних аварій.