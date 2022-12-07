В YASNO разъяснили, кто и за какие сети отвечает при распределении электроэнергии

Детали

В компании заявили, что благодаря НЭК “Укрэнерго” магистральные электросети — большие “автобаны”, которыми передается ток большого напряжения между городами — в бережной эксплуатации и обслуживании.

Благодаря операторам систем распределения в магистральных сетей является стабильная поддержка их “развязка’”. А именно — распределительных сетей, которые помогают току дойти с нужной пропускной способностью до домов украинцев.

Благодаря ЖЭК/ОСМД/управляющим компаниям чинят все внутридомовые сети в случае локальных аварий.