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В YASNO разъяснили, кто и за какие сети отвечает при распределении электроэнергии

В YASNO разъяснили, кто и за какие сети отвечает при распределении электроэнергии

Киев • УНН

 • 883451 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Энергетическая компания YASNO показал, кто все время заботится о свете в каждом доме и проинформировала украинцев о ситуации на энергетическом фронте.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook компании.

Детали

В компании заявили, что благодаря НЭК “Укрэнерго” магистральные электросети — большие “автобаны”, которыми передается ток большого напряжения между городами — в бережной эксплуатации и обслуживании.

Благодаря операторам систем распределения в магистральных сетей является стабильная поддержка их “развязка’”. А именно — распределительных сетей, которые помогают току дойти с нужной пропускной способностью до домов украинцев.

Благодаря ЖЭК/ОСМД/управляющим компаниям чинят все внутридомовые сети в случае локальных аварий.

Источник: Facebook\YASNO

Украинские Национальные Новости

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