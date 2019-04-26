У Яремчі вночі згоріло приміщення Держказначейства і управління праці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сьогодні вночі, 26 квітня, в місті Яремче Івано-Франківської області горіла адміністративна будівля в якій знаходилось відділення Держказначейства, управління праці і ресторан. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України в Івано-Франківській області.
“На момент прибуття рятувальників будівля була повністю охоплена вогнем. Як виявилося, займання відбулось на першому поверсі в приміщенні ресторану, на 2-му поверсі Відділення Державного казначейства України в місті Яремче та на 3-му поверсі приміщення Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Яремчанської МР. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в складі ланок газодимозахисної служби”, — йдеться у повідомленні.
О 05:02 рятувальники пожежу локалізували, а о 05:55 — ліквідували.
Вогнем знищено крівлю, дерев’яне перекриття між другим та третім поверхами, майно будівлі на загальній площі 750 м кв.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
До гасіння пожежі було залучено від Управління ДСНС в області 45 чоловік особового складу на 10 одиницях техніки.
Нагадаємо, у Житомирській області горять 15 га лісового масиву.