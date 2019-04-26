ДСНС: у Житомирській області горять 15 га лісового масиву
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. 25 квітня о 16 год. до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу с. Борутино Овруцького району на території ДП “Овруцьке спеціалізоване лісове господарство” виникла пожежа лісового масиву, наразі триває ліквідація НП. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України та регіональне управління ДСНС.
“25 квітня о 16:00 до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу с. Борутино Овруцького району на території ДП „Овруцького спеціалізованого лісового господарства“ відбувається горіння лісової підстилки у двох осередках на площі близько 10 га. Гасіння пожежі ускладняється неможливістю під’їзду техніки та доступу особового складу до окремих осередків пожежі. Працює авіація ДСНС”, — вказано у повідомленні регіонального управління ДСНС.
Станом на 7 год. 26 квітня спостерігається горіння на загальній площі близько 15 га. До гасіння залучено 226 чол. та 20 од. тех., з них від ДСНС — 30 чол. о/с та 6 од. техніки. Протягом доби авіацією ДСНС здійснено 5 скидів (40 т) води.
На місці пожежі працює оперативна група Управління ДСНС України в Житомирській області.
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