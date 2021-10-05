У Японії зафіксували невідомий раніше вірус, який передається людям від кліщів

Деталі

Вірус виявили у 2019 році, коли 41-річний чоловік був госпіталізований на Хоккайдо з лихоманкою і болем у ногах після, як передбачається, укусу кліща під час прогулянки по лісі. Другий пацієнт з аналогічними симптомами був зареєстрований у 2020 році. Його лікування зайняло близько двох тижнів. При цьому тести показали, що він не був інфікований будь-якими відомими вірусами, які переносяться кліщами в цьому регіоні. Обидва випадки характеризувалися лихоманкою і зниженням кількості тромбоцитів і лейкоцитів у крові.

Генетичний аналіз вірусів, виділених із зразків крові двох пацієнтів, виявив новий тип ортонаіровіруса (клас найровірусів), який включає в себе такі патогени, як вірус геморагічної лихоманки Крим-Конго. Потім вчені перевірили зразки крові ще кількох пацієнтів, у яких з 2014 року спостерігалися схожі симптоми після укусів кліщів.

“З 2014 року в Японії новим вірусом заразилися щонайменше семеро людей. Випадків смерті досі не підтверджено”, — зазначив вірусолог Кейта Мацуно. За даними вчених, також у деяких з хворих спостерігалися порушення функцій печінки. Крім цього, фахівці Університету Хоккайдо також перевірили зразки крові диких тварин, в тому числі оленів і єнотів. Результати дослідження підтвердили наявність у них антитіл до нового вірусу.

Доповнення

Вірус отримав назву Йезо (так раніше називали Хоккайдо). Повне дослідження опубліковано в науковому журналі Nature.