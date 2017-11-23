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У WOG дарують 1000 бонусів “за друга”

У WOG дарують 1000 бонусів “за друга”

Київ • УНН

 • 17135 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Учасники програми лояльності ПРАЙД мають можливість отримати 1000 бонусів за кожного запрошеного друга. Про це розповіли у прес-службі компанії WOG, передає УНН.

“Запрошуйте друзів приєднатися до програми лояльності ПРАЙД і отримуйте 1000 бонусів за кожного запрошеного друга”, — зазначили у прес-службі компанії.

Щоб взяти участь в акції необхідно:

— Бути зареєстрованим учасником програми лояльності ПРАЙД;

— Перейти в розділ “Промо” в особистому кабінеті на сайті wog.ua;

— Вказати номер телефону друга, незареєстрованого в програмі ПРАЙД, і відправити йому промокод;

— Отримати 1000 бонусів на свій бонусний рахунок після того, як запрошений друг скористається промокодом.

Як другу скористатися промокодом:

— Пред’явити промокод разом із зареєстрованою карткою лояльності ПРАЙД при заправці пальним обсягом від 25 л до 80 л;

— Отримати знижку 2 грн/л на бензин /ДП; 0,70 грн/л на газ;

— Отримати картку лояльності ПРАЙД можна, завантаживши додаток WOG PRIDE, або на АЗК WOG при покупці будь-яких товарів;

— Зареєструвати картку ПРАЙД можна: в мобільному додатку WOG PRIDE, за телефоном гарячої лінії — 0 800 300 525 або на сайті wog.ua;

— Скористатися промокодом можна протягом місяця після його отримання

Акція діє з 21 листопада 2017 року по 19 січня 2018 року.

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