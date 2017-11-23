У WOG дарують 1000 бонусів “за друга”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Учасники програми лояльності ПРАЙД мають можливість отримати 1000 бонусів за кожного запрошеного друга. Про це розповіли у прес-службі компанії WOG, передає УНН.
“Запрошуйте друзів приєднатися до програми лояльності ПРАЙД і отримуйте 1000 бонусів за кожного запрошеного друга”, — зазначили у прес-службі компанії.
Щоб взяти участь в акції необхідно:
— Бути зареєстрованим учасником програми лояльності ПРАЙД;
— Перейти в розділ “Промо” в особистому кабінеті на сайті wog.ua;
— Вказати номер телефону друга, незареєстрованого в програмі ПРАЙД, і відправити йому промокод;
— Отримати 1000 бонусів на свій бонусний рахунок після того, як запрошений друг скористається промокодом.
Як другу скористатися промокодом:
— Пред’явити промокод разом із зареєстрованою карткою лояльності ПРАЙД при заправці пальним обсягом від 25 л до 80 л;
— Отримати знижку 2 грн/л на бензин /ДП; 0,70 грн/л на газ;
— Отримати картку лояльності ПРАЙД можна, завантаживши додаток WOG PRIDE, або на АЗК WOG при покупці будь-яких товарів;
— Зареєструвати картку ПРАЙД можна: в мобільному додатку WOG PRIDE, за телефоном гарячої лінії — 0 800 300 525 або на сайті wog.ua;
— Скористатися промокодом можна протягом місяця після його отримання
Акція діє з 21 листопада 2017 року по 19 січня 2018 року.