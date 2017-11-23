В WOG дарят 1000 бонусов "за друга"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Участники программы лояльности ПРАЙД имеют возможность получить 1000 бонусов за каждого приглашенного друга. Об этом рассказали в пресс-службе компании WOG, передает УНН.
“Приглашайте друзей присоединиться к программе лояльности ПРАЙД и получите 1000 бонусов за каждого приглашенного друга”, — отметили в пресс-службе компании.
Чтобы принять участие в акции необходимо:
— Быть зарегистрированным участником программы лояльности ПРАЙД;
— Перейти в раздел “Промо” в личном кабинете на сайте wog.ua;
— Указать номер телефона друга, незарегистрированного в программе ПРАЙД, и отправить ему промокод;
— Получить 1000 бонусов на свой бонусный счет после того, как приглашенный друг воспользуется промокодом.
В качестве второй воспользоваться промокодом:
— Предъявить промокод вместе с зарегистрированной карточкой лояльности ПРАЙД при заправке горючим объемом от 25 л до 80 л
— Получить скидку 2 грн/л на бензин/ГП; 0,70 грн/л на газ;
— Получить карту лояльности ПРАЙД можно, загрузив приложение WOG PRIDE, или на АЗК WOG при покупке любых товаров;
— Зарегистрировать карту ПРАЙД можно: в мобильном приложении WOG PRIDE, по телефону горячей линии — 0800300525 или на сайте wog.ua;
— Воспользоваться промокодом можно в течение месяца после его получения
Акция действует с 21 ноября 2017 по 19 января 2018 года.