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У В'єтнамі сьогодні відбудуться парламентські вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 травня. УНН. У неділю, 23 травня, у В'єтнамі відбудуться парламентські вибори. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

У В'єтнамі сьогодні відбудуться парламентські вибори

Деталі

Менше незалежних кандидатів, ніж раніше, бере участь у виборах до 500-місцевих Національних зборів, які проводяться кожні п’ять років і, як правило, після того, як правляча Комуністична партія проводить свій з’їзд для вибору нового керівництва. 

Очікується, що близько 69,2 мільйона зареєстрованих виборців відберуть з 866 кандидатів у парламент. Вони також проголосують за членів народних рад провінційного та районного рівнів. Серед кандидатів у Національні збори близько 92% є членами партії, а 8% - незалежними.

Цього року кількість незалежних кандидатів впала до 74 з 97 на попередніх виборах у 2016 році, тоді як місцеві ЗМІ зазначають, що кількість депутатів зборів, які не були членами партії, зменшилася вдвічі за останні три вибори.

Як повідомляють державні ЗМІ, виборці в деяких віддалених районах і в централізованому карантинному центрі в провінції Бак-Нінь проголосували достроково в суботу, 22 травня. Провінція є частиною епіцентру нового спалаху. 

Доповнення

В'єтнам заявляє, що новий спалах COVID-19 загрожує стабільності країни.

Через COVID-19 в Італії перенесли місцеві вибори.

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