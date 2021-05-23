Во Вьетнаме сегодня состоятся парламентские выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В воскресенье, 23 мая, во Вьетнаме состоятся парламентские выборы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Меньше независимых кандидатов, чем раньше, участвует в выборах в 500-местных Национального собрания, которые проводятся каждые пять лет и, как правило, после того, как правящая Коммунистическая партия проводит свой съезд для выбора нового руководства.
Ожидается, что около 69,2 миллиона зарегистрированных избирателей отберут из 866 кандидатов в парламент. Они также проголосуют за членов народных советов провинциального и районного уровней. Среди кандидатов в Национальное собрание около 92% являются членами партии, а 8% - независимыми.
В этом году количество независимых кандидатов упала до 74 с 97 на предыдущих выборах в 2016 году, тогда как местные СМИ отмечают, что количество депутатов собрания, которые не были членами партии, уменьшилась вдвое за последние три выбора.
Как сообщают государственные СМИ, избиратели в некоторых отдаленных районах и в централизованном карантинном центре в провинции Бак Нинь проголосовали досрочно в субботу, 22 мая. Провинция является частью эпицентра новой вспышки.
Дополнение
Вьетнам заявляет, что новая вспышка COVID-19 грозит стабильности страны.
Через COVID-19 в Италии перенесли местные выборы.