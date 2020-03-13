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У В'єтнамі перенесли Гран-Прі Формули-1 через коронавірус

У В'єтнамі перенесли Гран-Прі Формули-1 через коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. В'єтнамський етап Гран-прі перенесли через коронавірус. Про це повідомляє AFP на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

"Гран-прі Формули-1 у В'єтнамі перенесели через коронавірус", - повідомили в ЗМІ із посиланням на організаторів гонки.
Також вказано, що Гран-прі у Бахрейні скасований.

Нагадаємо, раніше організатори повідомляли, що Гран-прі В’єтнаму, третій етап чемпіонату “Формули-1” 2020 року відбудеться в намічений термін, незважаючи на епідемію коронавірусу.

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