У в’язницях окупованого Криму залишилось майже 63 тис. одиниць зброї і боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. В установах виконання покарань окупованого Криму залишилося 354 одиниці зброї та 62 тис. 555 одиниць боєприпасів до цієї зброї. Про це повідомив УНН заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.
“Не вирішеним на сьогодні залишається питання щодо переміщення озброєння та боєприпасів з установ виконання покарань та слідчого ізолятора АР Крим на материкову частину України”, — сказав заступник міністра.
Він уточнив, що у в’язницях півострова було, зокрема, пістолетів (ПМ, ТТ, ПСМ, СПШ) — 169 штук, автоматичної зброї (АК-74, АКС-74, АКС-74У) — 176 шт., гвинтівок, карабінів, рушниць (СВД, КС-23, Форт-500) — 3 шт., навчальних пістолетів (ПМ) — 4 шт., зброї для спортивних цілей (СМ-2, ТОЗ-12) — 2 шт.
Також, за його словами, захоплено й чимало боєприпасів, а саме: для пістолетів — 5 тис. 326 штук, для автоматичної зброї — 45 тис. 797 шт. та для гвинтівок і рушниць — 11 тис. 432 шт.
Крім того, повідомив Д.Чернишов, на окупованому півострові залишилося нерухомого майна установ виконання покарань загальною вартістю 21,9 млн грн та земельних ділянок площею 29,5 га, 49 транспортних засобів тощо.
Як повідомляв УНН, в Україну загалом було переміщено з установ виконання покарань непідконтрольної частини Донецької області 166 ув’язнених та засуджених, а з окупованого Криму — 12 засуджених.