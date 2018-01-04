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В тюрьмах оккупированного Крыма осталось почти 63 тыс. единиц оружия и боеприпасов

Киев • УНН

 • 20870 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. В учреждениях исполнения наказаний оккупированного Крыма осталось 354 единицы оружия и 62 тыс. 555 единиц боеприпасов к этому оружию. Об этом сообщил УНН заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

В тюрьмах оккупированного Крыма осталось почти 63 тыс. единиц оружия и боеприпасов

“Не решенным на сегодня остается вопрос о перемещении боеприпасов из учреждений исполнения наказаний и следственного изолятора АР Крым на материковую часть Украины”, — сказал замминистра.

Он уточнил, что в тюрьмах полуострова было, в частности, пистолетов (ПМ, ТТ, ПСМ, СПШ) — 169 штук, автоматического оружия (АК-74, АКС-74, АКС-74У) — 176 шт., винтовок, карабинов, ружей (СВД, КС-23, Форт-500) — 3 шт., учебных пистолетов (ПМ) — 4 шт., оружия для спортивных целей (СМ-2, ТОЗ-12) — 2 шт.

Также, по его словам, захвачено и немало боеприпасов, а именно: для пистолетов — 5 тыс. 326 штук, для автоматического оружия — 45 тыс. 797 шт. и для винтовок и ружей — 11 тыс. 432 шт.

Кроме того, сообщил Д.Чернишов, на оккупированном полуострове осталось недвижимого имущества учреждений исполнения наказаний общей стоимостью 21,9 млн грн и земельных участков площадью 29,5 га, 49 транспортных средств и тому подобное.

Как сообщал УНН, в Украине всего было перемещено из учреждений исполнения наказаний неподконтрольной части Донецкой области 166 заключенных и осужденных, а из оккупированного Крыма — 12 осужденных.

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