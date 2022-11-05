У Вуглегірську стріляли в "суддю днр", який присуджував смертну кару полоненим іноземцям

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За повідомленнями, "суддя верховного суду днр" олександр нікулін отримав вогнепальне поранення і перебуває у тяжкому стані.

Саме він головував в "колегії", яка засудила до смертної кари британців Ейдена Есліна, Шона Піннера, а також мароканця Брагіма Саадуна.

Нагадаємо

Їх повернули під час вересневого обміну полоненими.