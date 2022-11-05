У Вуглегірську стріляли в "суддю днр", який присуджував смертну кару полоненим іноземцям
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Вуглегірську стріляли в "суддю" так званого "верховного суду днр", який виносив смертні вироки іноземцям, які воювали на боці України, повідомили росЗМІ, пише УНН.
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За повідомленнями, "суддя верховного суду днр" олександр нікулін отримав вогнепальне поранення і перебуває у тяжкому стані.
Саме він головував в "колегії", яка засудила до смертної кари британців Ейдена Есліна, Шона Піннера, а також мароканця Брагіма Саадуна.
Нагадаємо
Їх повернули під час вересневого обміну полоненими.