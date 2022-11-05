В Углегорске стреляли в "судью днр", присуждавшему смертную казнь пленным иностранцам
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. В Углегорске стреляли в "судью" так называемого "верховного суда днр", который выносил смертные приговоры иностранцам, воевавшим на стороне Украины, сообщили росСМИ, пишет УНН.
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По сообщениям, "судья верховного суда днр" александр никулин получил огнестрельное ранение и находится в тяжелом состоянии.
Именно он председательствовал в "коллегии", приговорившей к смертной казни британцев Эйдена Эслина, Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна.
Напомним
Их вернули во время сентябрьского обмена пленными.