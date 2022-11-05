В Углегорске стреляли в "судью днр", присуждавшему смертную казнь пленным иностранцам

Детали

По сообщениям, "судья верховного суда днр" александр никулин получил огнестрельное ранение и находится в тяжелом состоянии.

Именно он председательствовал в "коллегии", приговорившей к смертной казни британцев Эйдена Эслина, Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна.

Напомним

Их вернули во время сентябрьского обмена пленными.