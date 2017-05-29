У ВСУ сподіваються на ухвалення Радою змін до Господарського і Цивільного кодексів

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 31120 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 78363 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 87136 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 80162 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 106875 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 75707 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 85144 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96601 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88344 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 194831 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2м/с
79%
Популярнi новини

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 22230 перегляди

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ - Вінниця - Жмеринка

13 квітня, 00:01 • 5338 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

02:27 • 8730 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

03:35 • 11406 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 10115 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 87136 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 194831 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 347977 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 283083 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 392437 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 17185 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 15601 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 80162 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 22656 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 27670 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

У ВСУ сподіваються на ухвалення Радою змін до Господарського і Цивільного кодексів

Київ • УНН

 • 9634 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Суддя Судової палати Верховного Суду у цивільних справах Василь Гуменюк сподівається що парламент ухвалить проект закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів (№6232). Про це він заявив на прес-конференції керівництва ВСУ, передає кореспондент УНН.

У ВСУ сподіваються на ухвалення Радою змін до Господарського і Цивільного кодексів

“Мабуть, до кінця сесії буде прийнято закон № 6232 (проект закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів — ред). Думаю, що, безперечно, Верховна Рада його прийме — це її повноваження. Коли вона його прийме, їй видніше, і ми будемо діяти у відповідності до того закону”, — сказав В.Гуменюк.

Нагадаємо, що згідно з даними сайту Верховної Ради, цей документ був переданий до парламенту 23 березня 2017 року і тоді ж був визначений президентом як “невідкладний”.

В коментарі кореспонденту УНН В.Гуменюк повідомив, що “згідно з даними ЗМІ, Асоціація юристів України обговорюють це питання і висловлюють надію, що цей законопроект буде прийнятий до кінця цієї каденції. Я лише говорю, що ми співпрацювали (з парламентським комітетом — ред.), надали свої зауваження і пропозиції до цього законопроекту, передали, щоб він був прийнятий. Там багато цікавих пропозицій щодо того, щоб поліпшити роботу в подальшому, безперечно, щоб не залишились ті громадяни, які звернулись зараз до Верховного Суду за бортом. В межах тієї процедури, за якою вони звернулися, їхні справи будуть розглянуті”.

Нагадаємо, 11 квітня Рада провалила законопроект про Конституційний суд.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,607.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,616.89