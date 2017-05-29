У ВСУ сподіваються на ухвалення Радою змін до Господарського і Цивільного кодексів

“Мабуть, до кінця сесії буде прийнято закон № 6232 (проект закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів — ред). Думаю, що, безперечно, Верховна Рада його прийме — це її повноваження. Коли вона його прийме, їй видніше, і ми будемо діяти у відповідності до того закону”, — сказав В.Гуменюк.

Нагадаємо, що згідно з даними сайту Верховної Ради, цей документ був переданий до парламенту 23 березня 2017 року і тоді ж був визначений президентом як “невідкладний”.

В коментарі кореспонденту УНН В.Гуменюк повідомив, що “згідно з даними ЗМІ, Асоціація юристів України обговорюють це питання і висловлюють надію, що цей законопроект буде прийнятий до кінця цієї каденції. Я лише говорю, що ми співпрацювали (з парламентським комітетом — ред.), надали свої зауваження і пропозиції до цього законопроекту, передали, щоб він був прийнятий. Там багато цікавих пропозицій щодо того, щоб поліпшити роботу в подальшому, безперечно, щоб не залишились ті громадяни, які звернулись зараз до Верховного Суду за бортом. В межах тієї процедури, за якою вони звернулися, їхні справи будуть розглянуті”.

Нагадаємо, 11 квітня Рада провалила законопроект про Конституційний суд.