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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ВСУ надеются на принятие Радой изменений в Хозяйственный и Гражданский кодексы

Киев • УНН

 • 9634 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Судья Судебной палаты Верховного Суда по гражданским делам Василий Гуменюк надеется, что парламент примет проект закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты (№6232). Об этом он заявил на пресс-конференции руководства ВСУ, передает корреспондент УНН.

В ВСУ надеются на принятие Радой изменений в Хозяйственный и Гражданский кодексы

“Видимо, к концу сессии будет принят закон № 6232 (проект закона о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты — ред). Думаю, что, безусловно, Верховная Рада его примет — это ее полномочия. Когда она его примет, ей виднее, и мы будем действовать в соответствии с тем законом”, — сказал В.Гуменюк.

Напомним, что согласно данным сайта Верховной Рады, этот документ был передан в парламент 23 марта 2017 года и тогда же был определен президентом как “неотложный”.

В комментарии корреспонденту УНН В.Гуменюк сообщил, что “по данным СМИ, Ассоциация юристов Украины обсуждают этот вопрос и выражают надежду, что этот законопроект будет принят до конца этой каденции. Я только говорю, что мы сотрудничали (с парламентским комитетом — ред.), предоставили свои замечания и предложения к этому законопроекту, передали, чтобы он был принят. Там много интересных предложений относительно того, чтобы улучшить работу в дальнейшем, безусловно, чтобы не остались те граждане, которые обратились сейчас в Верховный Суд, за бортом. В рамках той процедуры, по которой они обратились, их дела будут рассмотрены”.

Напомним, 11 апреля Рада провалила законопроект о Конституционном суде.

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