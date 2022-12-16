У всіх районах Києва є проблеми з водою
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Через пошкодження енергетичної інфраструктури у всіх районах Києва є проблеми з водопостачанням. Про це в телеграмі повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.
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"У зв‘язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Про всяк випадок підготуйте запас питної та технічної води", – написав Кличко.
Нагадаємо
Вранці 16 грудня росія вкотре завдала по Україні масованого ракетного удару.
Віталій Кличко повідомив про вибухи у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах столиці.