Во всех районах Киева есть проблемы с водой

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"В связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай подготовьте запас питьевой и технической воды", – написал Кличко.

Напомним

Утром 16 декабря россия в очередной раз нанесла по Украине массированный ракетный удар.

Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы.