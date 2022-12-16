Во всех районах Киева есть проблемы с водой
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры во всех районах Киева есть проблемы с водоснабжением. Об этом в телеграме сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает УНН.
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"В связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. На всякий случай подготовьте запас питьевой и технической воды", – написал Кличко.
Напомним
Утром 16 декабря россия в очередной раз нанесла по Украине массированный ракетный удар.
Виталий Кличко сообщил о взрывах в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах столицы.