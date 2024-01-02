У всіх районах Києва відновлено водопостачання
Київ • УНН
Водопостачання в Києві відновлено в усіх районах, але в деяких районах залишається знижений тиск; повна стабілізація очікується протягом години.
У всіх районах Києва відновлено живлення об’єктів водопостачання. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.
У всіх районах столиці відновлено живлення об’єктів водопостачання. Утім у Святошинському та Подільському районах, на житлових масивах Виноградар, Софіївська та Микільська Борщагівка наразі спостерігається пониження тиску водопостачання
Повідомляється, що для повного запуску агрегатів і стабілізації тиску в мережі фахівцям "Київводоканалу" необхідно орієнтовно до однієї години.
Доповнення
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