У Всесвітній день сну експерт розповів, як потрібно спати, щоб підвищити імунітет і уберегтися від інфекцій

КИЇВ. 13 березня. УНН. Імунітет людини залежить від вироблення мелатоніну, а останній залежить від якості сну. Для того, щоб імунітет залишався високим, необхідно спати з 22:00 до 6:00. Про це під час пресконференції розповів кардіолог, сомнолог, президент Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація медицини сну", головний лікар лабораторії сну "Укртелемед" Юрій Погорецький, передає кореспондент УНН.