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У Всесвітній день сну експерт розповів, як потрібно спати, щоб підвищити імунітет і уберегтися від інфекцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Імунітет людини залежить від вироблення мелатоніну, а останній залежить від якості сну. Для того, щоб імунітет залишався високим, необхідно спати з 22:00 до 6:00. Про це під час пресконференції розповів кардіолог, сомнолог, президент Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація медицини сну", головний лікар лабораторії сну "Укртелемед" Юрій Погорецький, передає кореспондент УНН.

"У піковій точці, в районі 23:00 відбувається вироблення гормону мелатоніну, який відповідає за імунітет. У наступних точках синусоїд також виробляє мелатонін, але секрет у тому, що саме в районі 23:00, з 22:00 до 00:00 - проводиться головне дозування гормону мелатоніну, в 6 разів більше, ніж за всю наступну ніч. Це сон нормальної людини, і тут же виробляється імунітет, на який впливає мелатонін", - розповів сомнолог.

Так, він підкреслив, що якщо людина погано спить: хропе, хтось заважає, телевізор, інтернет - це призводить до неглибокої фази сну, а звідси настає дефіцит імунітету.

"Якщо ми хочемо бути здоровими і стійкими до будь-якої вірусної інфекції, і на перспективу теж - нам потрібно спати 8 годин.

З 22:00 до 6:00. Якщо ми лягли о 22:00 - ми отримаємо свій хороший імунітет, і не тільки. Мелатонін несе відповідальність за всю ендокринну систему. Він дарує нам мудрість, спокій, таланти, здоров'я. Він протекція онкології", - зазначає Погорецький.

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Також секреція мелатоніну залежить і від віку.

"У віці 50-65 років, кількість мелатоніну виробляється все менше і менше, і саме тому ці люди потрапляють у групу ризику по коронавірусу і по інших інфекціях", - розповів лікар.

Крім того, за словами експерта, на зниження імунітету також впливає і гіпоксія - кисневе голодування.

"Гіпоксія призводить до зниження імунітету. В Україні порядком 12-13 млн хропунів, і множимо на два, бо страждає ще сплячий поруч. Норма кисню в крові 96-98%, критичний рівень, реанімація починається з 85%, так ось, у хропунів з'являються паузи дихання уві сні на підставі хропіння роками, кисень ми бачимо в лабораторії сну 30-50%. Два постулати: мелатонін і кисень. Боремося за нормальний сон і за нормальний кисень, тоді буде нормальний імунітет", - резюмує кардіолог.

Нагадаємо, що у світі налічується 128 тисяч осіб, інфікованих коронавірусом.

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