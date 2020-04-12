У ВРУ зареєстрували проект закону щодо змін у Держбюджеті через поширення коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У Верховній Раді України зареєстрували законопроект про зміни до Держбюджету у зв'язку з епідемією коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Урядовий портал.
Зокрема, в запропонованних змінах до Державного бюджету на 2020 рік окреслено перелік, куди можуть витрачатись кошти з Фонду по боротьбі з коронавірусом COVID-19.
Згідно з поданим до Верховної Ради законпроектом про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” пропонується утворити Фонд боротьби з коронавірусом на період дії карантину та протягом 30 днів з дня його відміни. Загальна сума фонду становитиме 64,7 млрд грн.
“Рішення щодо виділення коштів з фонду прийматиметься Урядом за погодженням з профільним Комітетом ВР”, — зазначається у повідомленні.
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Кошти з зазначеного фонду пропонується спрямовувати на:
— на закупівлю товарів, робіт і послуг, включаючи закупівлю медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;
— додаткові виплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо залучені в заходах з ліквідації COVID-19;
— доплати окремим категоріям працівників, які забезпечують життєдіяльність населення, на період боротьби з розповсюдженням хвороби;
— надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам похилого віку, у зв’язку із негативними наслідками поширення COVID-19;
— разова грошова допомога членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які загинули (померли) від COVID-19;
— надання трансферту Пенсійному фонду України;
— фінансова допомога Фонду соціального страхування та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття;
— поповнення резервного фонду державного бюджету;
— відновлення видатків державного бюджету (включаючи трансферти місцевим бюджетам) та надання кредитів з державного бюджету за бюджетними програмами, скорочених у зв’язку із створенням Фонду боротьби з COVID-19.
Нагадаємо, Голова ВРУ Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання парламенту на позачергове засідання на 14:00 у понеділок, 13 квітня, на якому будуть розглядати внесення змін до Державного бюджету 2020 року через пандемію коронавірусу.