У ВР знайшли спосіб, як зменшити кількість сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У разі прийняття законопроекту про введення депозитної системи для виробників та імпортерів напоїв українці не стануть викидати порожні пляшки. Про це в коментарі УНН повідомив співавтор законопроекту, член екологічного комітету ВР Павло Дзюблик.
“В цьому законопроекті (проект Закону про систему збирання та утилізації використання тари № 5614 від 28 грудня 2016 року — ред.) вводиться таке поняття, як депозитна тара. Тобто, вся тара, яка може бути утилізована, на неї наноситиметься депозитна марка. При покупці товару споживач оплачуватиме вартість самої цієї упаковки. І після використання він може цю упаковку здати і повернути свої кошти”, — зауважив він.
Також, на думку П.Дзюблика, законопроект стимулюватиме українців не засмічувати навколишнє середовище.
“Законопроект, на нашу думку, стимулюватиме покупців здавати тару, а не викидати її будь-де. Це, у свою чергу, зобов’яже безпосередньо виробників приймати цю тару і утилізовувати її”, — відзначив він.
П.Дзюблик також додав, що під час обговорення законопроекту у профільному комітеті заперечень та зауважень щодо його положень не виникло.
Нагадаємо, така система збору використаної тари популярна у Німеччині. Люди повертають пляшки через автомати та отримують за це кошти. За даними ще одного співавтора законопроекту Івана Рибака, під ногами у жителів лише одного із сіл Закарпаття нині валяються 40 тис. грн.
За даним міжнародних ЗМІ, Україна, яку роздирає війна, тоне у власних відходах.