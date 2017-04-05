В ВР нашли способ, как уменьшить количество мусора

“В этом законопроекте (проект Закона о системе сбора и утилизации использования тары № 5614 от 28 декабря 2016 года — ред.) вводится такое понятие, как депозитная тара. То есть, вся тара, которая может быть утилизирована, на нее будет наноситься депозитная марка. При покупке товара потребитель будет оплачивать стоимость самой этой упаковки. И после использования он может эту упаковку сдать и вернуть свои средства”, — отметил он.

Также, по мнению П.Дзюблика, законопроект будет стимулировать украинцев не засорять окружающую среду.

“Законопроект, по нашему мнению, будет стимулировать покупателей сдавать тару, а не выбрасывать ее в любом месте. Это, в свою очередь, обяжет непосредственно производителей принимать эту тару и утилизировать ее”, — отметил он.

П.Дзюблик также добавил, что при обсуждении законопроекта в профильном комитете возражений и замечаний по его положений не возникло.

Напомним, такая система сбора использованной тары популярна в Германии. Люди возвращают бутылки через автоматы и получают за это деньги. По данным еще одного соавтора законопроекта Ивана Рыбака, под ногами у жителей только одного из сел Закарпатья сейчас валяются 40 тыс. грн.

По данным международных СМИ, Украина, которую раздирает война, тонет в собственных отходах.