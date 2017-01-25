У ВР зареєстровано 22 законопроекти щодо врегулювання використання авто з іноземною реєстрацією

З її слів, у парламенті зареєстровано 22 законопроекти щодо врегулювання використання авто з іноземною реєстрацією

“Проблема вже є надактуальною. У нас зараз в парламенті зареєстровано 22 законопроекти, пов’язані саме з врегулюванням цієї проблеми ... тому я вважаю, що до розгляду цієї проблеми зараз має долучитися уряд, оскільки ми маємо залучити митну службу, органи внутрішніх справ обов’язково і розв’язувати її тільки комплексно”, — зазначила вона.

“Таких автомобілів кожного дня збільшується. Активісти стверджують, що таких автомобілів більше мільйона, митна служба говорить, що їх десь біля 50 тисяч”, — зауважила Н.Южаніна.