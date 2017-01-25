У ВР зареєстровано 22 законопроекти щодо врегулювання використання авто з іноземною реєстрацією
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. Активісти стверджують, що в Україні понад мільйон автівок з іноземною реєстрацією, за інформацією митниці — близько 50 тисяч. Про це в ефірі “5 каналу” заявила народний депутат від “Блоку Петра Порошенка”, голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, передає УНН.
З її слів, у парламенті зареєстровано 22 законопроекти щодо врегулювання використання авто з іноземною реєстрацією
“Проблема вже є надактуальною. У нас зараз в парламенті зареєстровано 22 законопроекти, пов’язані саме з врегулюванням цієї проблеми ... тому я вважаю, що до розгляду цієї проблеми зараз має долучитися уряд, оскільки ми маємо залучити митну службу, органи внутрішніх справ обов’язково і розв’язувати її тільки комплексно”, — зазначила вона.
“Таких автомобілів кожного дня збільшується. Активісти стверджують, що таких автомобілів більше мільйона, митна служба говорить, що їх десь біля 50 тисяч”, — зауважила Н.Южаніна.