В ВР зарегистрировано 22 законопроекта по урегулированию использования авто с иностранной регистрацией
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. Активисты утверждают, что в Украине более миллиона автомобилей с иностранной регистрацией, по информации таможни - около 50 000. Об этом в эфире "5 канала" заявила народный депутат от "Блока Петра Порошенко", председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает УНН.
По ее словам, в парламенте зарегистрировано 22 законопроекта по урегулированию использования авто с иностранной регистрацией
"Проблема уже сверхактуальна. У нас сейчас в парламенте зарегистрировано 22 законопроекта, связанные именно с урегулированием этой проблемы ... поэтому я считаю, что к рассмотрению этой проблемы сейчас должно стать правительство, поскольку мы должны привлечь таможенную службу, органы внутренних дел обязательно и решать ее только комплексно ", - отметила она.
"Количество таких автомобилей каждый день увеличивается. Активисты утверждают, что таких автомобилей более миллиона, таможенная служба говорит, что их где-то около 50 000 ", - отметила Н.Южанина.