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У ВР йдуть консультації щодо збору підписів за відставку О.Сироїд - нардеп

У ВР йдуть консультації щодо збору підписів за відставку О.Сироїд - нардеп

Київ • УНН

 • 10185 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. У Верховнй Раді йдуть консультації щодо початку збору підписів за відставку заступника голови парламенту Оксани Сироїд. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив народний депутат Юрій Береза.

"Зараз йдуть консультації", - сказав Юрій Береза, відповідаючи на запитання, чи розпочатий в парламенті збір підписів за відставку О.Сироїд.

Нагадаємо, напередодні віце-спікер Оксана Сироїд достроково закрила засідання ВР через пропуск до сесійної зали невідомих.

Нардеп І.Гринів заявив, що О.Сироїд порушила права нардепів, закривши ранкове засідання ВР.

Коаліція виступила за відставку віце-спікера О.Сироїд.

Українські Національні Новини

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