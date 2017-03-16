У ВР йдуть консультації щодо збору підписів за відставку О.Сироїд - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Верховнй Раді йдуть консультації щодо початку збору підписів за відставку заступника голови парламенту Оксани Сироїд. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив народний депутат Юрій Береза.
"Зараз йдуть консультації", - сказав Юрій Береза, відповідаючи на запитання, чи розпочатий в парламенті збір підписів за відставку О.Сироїд.
Нагадаємо, напередодні віце-спікер Оксана Сироїд достроково закрила засідання ВР через пропуск до сесійної зали невідомих.
Нардеп І.Гринів заявив, що О.Сироїд порушила права нардепів, закривши ранкове засідання ВР.
Коаліція виступила за відставку віце-спікера О.Сироїд.