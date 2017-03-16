В ВР идут консультации по сбору подписей за отставку О.Сыроид - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Верховной Раде идут консультации о начале сбора подписей за отставку заместителя председателя парламента Оксаны Сыроид. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил народный депутат Юрий Береза.
"Сейчас идут консультации", - сказал Юрий Береза, отвечая на вопрос, начат ли в парламенте сбор подписей за отставку О.Сыроид.
Напомним, накануне вице-спикер Оксана Сыроид досрочно закрыла заседание ВР через пропуск в сессионный зал неизвестных.
Нардеп И.Грынив заявил, что О.Сыроид нарушила права нардепов , закрыв утреннее заседание ВР.
Коалиция выступила за отставку вице-спикера О.Сыроид .