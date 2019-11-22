У ВР пропонують мораторій на видачу "спиртових" ліцензій до 2023 року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Руйнуючи державну монополію на виробництво спирту, влада має подбати про подальшу долю співробітників галузі та гравців ринку. Таку думку у коментарі УНН висловив перший заступник голови комітету ВР з питань економічного розвитку, народний депутат Сергій Тарута, коментуючи президентський законопроект (№2300) про демонополізацію спиртової галузі.
Він нагадав, що ВР підтримала законопроект у першому читанні, але до другого читання мають бути зміни. Свої правки до нього подав і Тарута. На переконання нардепа, під час демонополізації спиртової галузі конкурентну перевагу повинні отримати діючі гравці ринку.
"Вони повинні стати більш конкурентоздатними перед тим, як на український спиртовий ринок зайдуть потужні іноземні гравці", - вважає він.
Для цього потрібно встановити трирічний мораторій на видачу ліцензій на виробництво спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового. Але не для всіх, уточнив нардеп.
"Єдине виключення з цього правила пропоную зробити для українських підприємств, кінцевими бенефіціарами яких є резиденти України, та які придбали майно ДП "Укрспирт" або уклали договір в рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна.
Але це виключення діє за умови, що такі підприємства взяли на себе зобов’язання щодо збереження видів діяльності та зобов’язалися зберегти робочі місця не менш ніж для 70% працівників, задіяних у виробництві станом на 01.01.2020 року", - пропонує Тарута.
Нагадаємо, у жовтні Президент Володимир Зеленський зареєстрував у ВР законопроект про демонополізацію спиртової галузі. Ініціатива лобіює інтереси горілчаних компаній, зокрема іноземних, і “вбиває” ДП “Укрспирт”, кажуть експерти.
Попри відсутність економічних розрахунків, зауваження Головного науково-експертного управління ВР та двох висновків Комітетів, зокрема бюджетного, Комітет ВР з питань розвитку економіки (головний) виніс законопроект в зал для голосування, де його прийняли у першому читанні.
Щоправда, рішення головного Комітету було прийнято під гарантію зустрічі з Президентом та підготовки грунтовних змін до законопроекту. Зустріч мала відбутися 19 листопада та була перенесена.
Серед головних пропозицій змін до законопроекту – проводити демонополізацію спиртової галузі після приватизації ДП “Укрспирт”, аби не перетворити державні заводи на металобрухт і не лишити на вулиці співробітників державної компанії.