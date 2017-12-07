У ВР приступили до розгляду Держбюджету-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У Верховній Раді України приступили до розгляду у другому читанні проекту Державного бюджету на 2018 рік, передає кореспондент УНН.
В урядовій ложі перебуває Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Наразі щодо головного кошторису країни доповідає міністр фінансів Олександр Данилюк.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У НФ очікують, що парламент приступить до розгляду Бюджету о 22.00
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко і Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у четвер зранку зустрілися з парламентською фракцією "Блоку Петра Порошенка".