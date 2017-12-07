В ВР приступили к рассмотрению Госбюджета-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины приступили к рассмотрению во втором чтении проекта Государственного бюджета на 2018 год, передает корреспондент УНН.
В правительственной ложе находится Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Сейчас по главной смете страны докладывает министр финансов Александр Данилюк.
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Напомним, Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман в четверг утром встретились с парламентской фракцией "Блока Петра Порошенко".